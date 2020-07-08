Son dakika haberi | Sosyal medyada video paylaşmak isterken boğulan gencin cesedine ulaşıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | Sosyal medyada video paylaşmak isterken boğulan gencin cesedine ulaşıldı

Gelen son dakika haberine göre Sosyal medyada video paylaşmak isterken boğulan gencin cesedine ulaşıldı Girdiği su birikintisinde boğulan gencin cenazesini dalgıç polisler çıkardı Çocuklarının cenazesinin sudan çıkarıldığını gören aile üyeleri sinir krizleri geçirdi Afyonkarahisar'da sosyal medyada paylaşmak üzere video...

08.07.2020 01:02 | Son Güncelleme: 08.07.2020 02:00

Sosyal medyada video paylaşmak isterken boğulan gencin cesedine ulaşıldı

Girdiği su birikintisinde boğulan gencin cenazesini dalgıç polisler çıkardı

Çocuklarının cenazesinin sudan çıkarıldığını gören aile üyeleri sinir krizleri geçirdi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da sosyal medyada paylaşmak üzere video çekmek için girdiği çukurdaki su birikintisinden çıkamayan 17 yaşındaki gencin cansız bedeni dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Gencin sudan çıkarılması esnasında sinir krizleri geçiren aile üyeleri ise taş ocağını işleten şirketin çukurdan dolayı herhangi bir uyarısı levha koymayıp önlem almadıklarını öne sürdü.

Olay, Afyonkarahisar'a merkeze bağlı Karaaslan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki tarlalardan birinde çalışan Oğuzhan Baylan isimli genç, akşam saatlerinde ismi öğrenilemeyen bir arkadaşı ile bölgedeki taş ocakları biri tarafından açılan ve içi su birikintisi dolu olan yere gitti. İddialara göre, burada sosyal medya uygulaması olan 'tiktok' ta paylaşmak üzere video çekmek için suya giren Baylan bir anda gözlerden kayboldu. Yanındaki arkadaşı ise kıyıda bulunan kayalara tutunarak kendisini kurtardı. Şahıs ardından Baylan'ın ailesi ve jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı ekipler ile sağlık görevlileri sevk edildi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri bölgede incelemelerde bulunduktan sonra suda kaybolan Baylan'ın çıkarılması için olay yerine su altı arama ve kurtarma ekibi istedi. Talep üzerine bölgeye Konya İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Birimi'nde görevli ekipler gönderildi.

Çocuklarının cenazesini gören aile üyeleri sinir krizleri geçirdi

Olay yerine gelen dalgıç polisler yaklaşık 10 dakikalık bir uğraş sonrası Baylan'ın cansız bedenini sudan çıkardı. Çocuklarının sudan çıkarılan cesedini gören aile üyeleri ise sinir krizleri geçirerek feryat ettiler. Aile üyelerini yakınları ve jandarma ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

Baylan'ın cenazesi ardından olay yerinde bekletilen cenaze aracı ile otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Aile şirketi suçladı!

Olayın ardından aile üyeleri ise ocağı işleten şirketin açtığı çukur ve su birikintisi ile ilgili herhangi bir uyarısı levha koymadıklarını iddia ederek duruma tepki gösterdi.

Biri kız biri erkek olmak üzere iki kardeşi olduğu öğrenilen Baylan'ın ailenin ikinci çocuğu olduğu öğrenildi.

Jandarma tarafından olayla ilgili başlatılan inceleme çalışmaları devam ediyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi | Sosyal medyada video paylaşmak isterken boğulan gencin cesedine ulaşıldı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi 3. Sayfa
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı Güncel
Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı
Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi Ekonomi
Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi
Yangın çıkan binada mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu itfaiye ekipleri kurtardı 3. Sayfa
Yangın çıkan binada mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu itfaiye ekipleri kurtardı
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı Güncel
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Çekya'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 30 yaralı Dünya
Çekya'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 30 yaralı
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Ünlü anketçinin çalışmasına göre, Türkiye'deki en büyük sorun ekonomi; çözüm AK Parti
Ünlü anketçinin çalışmasına göre, Türkiye'deki en büyük sorun ekonomi; çözüm AK Parti
Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor
Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Cenazeye giden araç Uşak'ta kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı
Cenazeye giden araç Uşak'ta kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı
Werder Bremen'li golcü Pizarro, 41 yaşında futbola veda etti
Werder Bremen'li golcü Pizarro, 41 yaşında futbola veda etti
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Survivor 2020'nin favorilerinden Sercan Yıldırım, adaya veda etti
Survivor 2020'nin favorilerinden Sercan Yıldırım, adaya veda etti
Avusturalya'da ikinci dalga korkusu! Melbourne 6 haftalık karantinaya alındı
Avusturalya'da ikinci dalga korkusu! Melbourne 6 haftalık karantinaya alındı
İran koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşadığını kabul etti
İran koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşadığını kabul etti
Altınordu, Ravil Tagir'in sözleşmesi 2023'e kadar uzattı
Altınordu, Ravil Tagir'in sözleşmesi 2023'e kadar uzattı
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz için teklif yaptı! Beşiktaş transfere sıcak bakıyor
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz için teklif yaptı! Beşiktaş transfere sıcak bakıyor
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
16,7 milyonluk piyango! Büyük ikramiye 5 günde 3 kez aynı ilçeye çıktı
16,7 milyonluk piyango! Büyük ikramiye 5 günde 3 kez aynı ilçeye çıktı
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
15 yaşındaki genç, 'Neden kadınlara bakıyorsunuz?' diye uyaran yaşlı adamı iterek ölümüne neden oldu
15 yaşındaki genç, "Neden kadınlara bakıyorsunuz?" diye uyaran yaşlı adamı iterek ölümüne neden oldu
Kandilli Müdürü Prof. Dr. Özener: Marmara'da bir deprem olursa 7,2'lik bir enerji var
Kandilli Müdürü Prof. Dr. Özener: Marmara'da bir deprem olursa 7,2'lik bir enerji var
Maçta rakibiyle çarpışan rugby oyuncusu Sia Soliola'nın, kafatası kırıldı
Maçta rakibiyle çarpışan rugby oyuncusu Sia Soliola'nın, kafatası kırıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Hüseyin Filiz Erol Katırcıoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Coşkun Sabah Demet Akalın Demet Özdemir
Spor İrfan Buz Fatih Terim Ali Palabıyık Rıza Çalımbay İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Su Çocuk Temmuz Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Sosyal medyada video paylaşmak isterken boğulan gencin cesedine ulaşıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 02:31:53. #1.15#
title