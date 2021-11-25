Son dakika haberi... SOSYAL MEDYADA CANLI YAYIN YAPARKEN KAZAYI GÖRÜNTÜLEDİ - Haberler
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Son dakika haberi... SOSYAL MEDYADA CANLI YAYIN YAPARKEN KAZAYI GÖRÜNTÜLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... MERSİN'de park halindeki bir araca çarpıp takla atan otomobil, sosyal medyada canlı yayın yapan başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'de park halindeki bir araca çarpıp takla atan otomobil, sosyal medyada canlı yayın yapan başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.

Tarsus ilçesi Duatepe Mahallesi İsmet Paşa Bulvarı'nda gerçekleşen kazada A.N. yönetimindeki 33 MN 042 plakalı otomobil, park halindeki hafif ticari araca çarparak takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçtan çıkartılan A.N., kazayı hafif sıyrıklarla attı. Kaza, bulvarda seyir halindeki başka bir araç sürücüsünün sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada, cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Son dakika haberi... SOSYAL MEDYADA CANLI YAYIN YAPARKEN KAZAYI GÖRÜNTÜLEDİ

Son dakika haberi... SOSYAL MEDYADA CANLI YAYIN YAPARKEN KAZAYI GÖRÜNTÜLEDİ

Son dakika haberi... SOSYAL MEDYADA CANLI YAYIN YAPARKEN KAZAYI GÖRÜNTÜLEDİ

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