Son dakika haberi: Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bozçelik, Muğla'ya atandı
Son dakika haberlerine göre Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Aydın İl Müdürü Seyfi Bozçelik, Muğla'ya atandı.
10.07.2020 11:23 | Son Güncelleme: 10.07.2020 13:05
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Aydın İl Müdürü Seyfi Bozçelik, Muğla'ya atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında Çalışma ve Sosyal Hizmetler Aydın İl Müdürü olarak görev yapan Seyfi Bozçelik, Muğla'ya atandı. - AYDIN
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Kaynak: İHA