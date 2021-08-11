Son dakika haberi! Sorgun İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alper Ekmekcioğlu görevine başladı

Son dakika haberlerine göre Yozgat'ın Sorgun İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Yardımcı Yüzbaşı Alper Ekmekcioğlu, Sorgun'daki görevine başladı.

Yozgat'ın Sorgun İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Yardımcı Yüzbaşı Alper Ekmekcioğlu, Sorgun'daki görevine başladı.

Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı görevini yürüten Jandarma Üsteğmen Serdar Okçu'nun Hakkari Şemdinli İlçesine atanması nedeniyle Okçu'dan boşalan İlçe Jandarma Komutanlığına Van Erciş İlçe Jandarma Komutanlığından Jandarma Yüzbaşı Alper Ekmekcioğlu atandı. Görevine başlayan Ekmekcioğlu, Sorgun'u beklediğinden daha büyük bir ilçe bulduğunu belirterek "Sorgun'a ilk kez geliyorum. Ancak gördüğüm kadar Yozgat'ın en büyük ilçesi aynı zamanda potansiyeli oldukça yüksek. Köy ve kasaba sayısı oldukça fazla. Geniş bir çalışma alanımız bulunuyor. Sorgun halkına hizmet için buradayım" dedi.

Ekmekcioğlu sırasıyla 2011-2013 yılları arasında Hakkari Çukurca'da, 2013-2018 yılları arasında Ankara'da, 2018-2021 yılları arasında Van Erciş'de görev yaptı. Ekmekcioğlu'nun evli olduğunu öğrenildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı