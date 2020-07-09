Son dakika haberi: Sorgun'da köy yolları asfaltlanıyor Son dakika haberleri: Sorgun İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri köy yollarını asfaltlıyor.

Sorgun İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri köy yollarını asfaltlıyor.

Sorgun İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, AA muhabirine, bu yıl çerisinde 2'inci kat satıh kaplama yapılacak yol miktarının 36 kilometre olduğunu söyledi.

Geçen yıl 1'inci kat asfalt kaplaması yapılan yollar ile bozulmaya yüz tutmuş yollarda çalışma yapılacağını ifade eden Kayhan, "Ağcın, Taşpınar, İsafakılı köyleri başta olmak üzere Belencumafakılı, Tuzlacık, Caferli, Tiftik, Osmaniye, Muğallı, Çakırhacılı, Küçük Eynelli yolu kaplamaları bu yıl içerisinde tamamlanacak. Belencumafakılı - Boğazcumafakılı arası ve Karabalı köy yollarında ise 3,5 kilometre birinci kat asfalt çalışması yapacağız." dedi.

Kayhan, Şahmuratlı - Alcı yol güzergahında yaklaşık 4 kilometrelik sıcak asfalt (BSK) çalışmalarının başlayacağını anlatarak, " Sorgun- Çakırhacılı köyüne kadar olan yol, karayolları standartlarında alt yapılarıyla birlikte tamamlanıp, trafiğe açılacak." diye konuştu.

Kaynak: AA