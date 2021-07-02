Son dakika haberi: "Son Kabileler: Himbalar" belgeseli ilk gösterimiyle 4 Temmuz'da ekranlara gelecek
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Son dakika haberi: "Son Kabileler: Himbalar" belgeseli ilk gösterimiyle 4 Temmuz'da ekranlara gelecek

Son dakika haberi: 'Son Kabileler: Himbalar' belgeseli ilk gösterimiyle 4 Temmuz'da ekranlara gelecek
Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre TRT İç Yapımlar tarafından hazırlanan "Son Kabileler: Himbalar" belgeseli, televizyonda ilk gösterimiyle 4 Temmuz'da ekranlara gelecek.

TRT İç Yapımlar tarafından hazırlanan "Son Kabileler: Himbalar" belgeseli, televizyonda ilk gösterimiyle 4 Temmuz'da ekranlara gelecek.

"Son Kabileler" serisinin ikinci bölümü olan, yapımcılığını Güven Aksu, yönetmenliğini ise Ebru Çakırkaya üstlendiği yapım, saat 21.00'de TRT Belgesel'de izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Namibya'nın Kunene bölgesinde yaşayan Himba halkını konu edinen yapım, bugünün tek tipleşen dünyasında, binlerce yıllık geleneklerine bağlı yaşamaya çalışan az sayıda etnik topluluktan biri olan Himbaların geleneksel yaşamlarına ve binlerce yıldır korudukları kültür miraslarına odaklanıyor.

Belgesel, aynı zamanda kabile halkının heyecanlarını, kaygılarını ve mutluluklarını ekrana yansıtıyor. Dış dünya ile kapalı olan Himbalar, bugün hala atalarının binlerce yıllık ritüellerini sürdürürken, dillerini de bozulmadan kullanmaya devam ediyor.

Küçük yaşta anne ve babasını kaybettikten sonra kabile üyeleri tarafından büyütülen Sukona ve Çiora'nın görkemli düğün hazırlıklarına şahitlik eden belgeselin bu bölümünde tüm kabile kızların mutlu bir yuva kurması ve geleneklerine uygun görkemli bir düğün töreni için hazırlanırken, kuzenleri Ukambaka da genç kızlığa geçiş töreni için hazırlık yapıyor.

Kabilenin yeni damatları olacak Çure ve Vina ise hem nişanlılarına hem de kabileye iyi eşler olacaklarını kanıtlamaya çalışıyor. "Son Kabileler: Himbalar" belgeseli uluslararası alanda katıldığı festival ve yarışmalarda aldığı ödüllerle de kendisinden söz ettirdi.

Yapım, 2020 Avrupa Sinematografi Ödülleri'nde "En İyi Belgesel", 2020 yılında düzenlenen New York Uluslararası Film Ödülleri'nde "En İyi Etnografik Film", 2021 Berlin Indie Film Festivali'nde "En İyi Belgesel Yönetmeni", 2020 Hollywood Gold Awards'ta "En İyi Uzun Metraj Belgesel" ve 2020 New York Sinematografi Ödülleri'nde "En İyi Belgesel" ödüllerini aldı.

Ayrıca geçen yıl yılında düzenlenen Falcon Uluslararası Film Festivali'nde birincilik ödülü, 2021 yılında düzenlenen Roma Uluslararası Film Ödülleri'nde birincilik ödülü ve Los Angeles Sinematografi Ödülleri'nde "En İyi Belgesel", "En İyi Uzun Metraj Film" ödüllerinin de sahibi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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