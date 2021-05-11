Son dakika haberi! Son dönemde emtia fiyatları yeniden yükseliyor

Son dakika gelişmesine göre Gelişmiş ülkelerde yükselen küresel enflasyon beklentilerinin uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkilerinin önemini koruduğunun altını çizen Merkez Bankası (TCMB) "son dönemde emtia fiyatlarında yeniden artış gözlendiğine" dikkat çekti.

Gelişmiş ülkelerde yükselen küresel enflasyon beklentilerinin uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkilerinin önemini koruduğunun altını çizen Merkez Bankası (TCMB) "son dönemde emtia fiyatlarında yeniden artış gözlendiğine" dikkat çekti.

Politika faizinin yüzde 19 düzeyinde sabit bırakılmasına karar verildiği geçen hafta düzenlenen Para Politikası Kurulu'na ilişkin toplantı özetinde, politika faizlerinin tarihsel ortalamaların oldukça altında seyrettiği gelişmekte olan ülkelerde normalleşme sürecinin başladığına işaret edildi ve uzun vadeli tahvil faizleri gelişmiş ülke para politikalarına ilişkin belirsizliklere ve küresel finansal piyasalarda dalgalanmaya yol açtığı vurgulandı.

Özetlerde, "Kurul, küresel enflasyon baskılarının para politikalarında mevcut öngörülerden daha erken bir sıkılaşmaya neden olabileceğine işaret etmiş; küresel finansal piyasalarda veri duyarlılığının ve buna bağlı oynaklıkların artacağı bir döneme girildiği yönündeki görüşünü korumuştur" denildi.Gelişmiş ülkelerdeki uzun vadeli tahvil faizlerindeki oynaklığın, gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımlarına yönelik riskleri canlı tuttuğuna da işaret edilen özetlerde, "Emtia fiyatları ve döviz kuru gelişmelerine bağlı olarak üretici fiyatları Nisan ayında da sektörler geneline yayılan yüksek oranlı bir artış kaydetti. Tedarik zincirlerindeki aksaklıklara bağlı arz kısıtları da üretici enflasyonunu olumsuz etkilemeye devam ediyor" denildi.Ticari kredilerin yanı sıra bireysel kredilerde de daha ılımlı bir gelişme yaşandığına da dikkat çekelen TCMB özetlerinde, "Kurul, toplam talepte bir miktar yavaşlama görülmekle birlikte, talep ve maliyet yönlü enflasyonist etkilerin devam ettiği değerlendirmesinde bulundu" denildi ve eklendi: "Salgının sınırlayıcı etkilerine rağmen, yurt içi iktisadi faaliyet güçlü seyrediyor. İmalat sanayi faaliyeti kuvvetli bir ivme sergiliyor. Nisan ayında mevsimsellikten arındırılmış kapasite kullanım oranı 0.6 puan artarak yüzde 76.2'ye ulaştı ve salgın öncesi seviyelerine oldukça yaklaşı. Salgın kısıtlamalarına bağlı olarak iç talep bir miktar ivme kaybederken, dış talep gücünü koruyor. Nisan ayı PMI (saton alma yöneticileri endeksi) verileri, ihracat siparişlerinde artışın sürdüğüne, iç piyasa siparişlerinde ise kısmi bir yavaşlamaya işaret etti."Buna karşılık, salgın kısıtlamalarından olumsuz etkilenen hizmet sektörlerindeki zayıf gelişmenin sürdüğüne de dikkat çekilen özetlerde, "Kartla yapılan harcamalara ilişkin haftalık veriler, hizmet sektörlerinde faaliyetin Mart ayında toparlandıktan sonra, Nisan ayının ikinci yarısı ile birlikte yeniden sıkılaştırılan salgın tedbirlerinin etkisiyle zayıfladığını gösteriyor" denildi ve şöyle devam edildi: "Emtia fiyatlarındaki yükselişe karşın, ihracattaki güçlü artış eğilimi, altın ithalatındaki belirgin gerileme ve finansal koşullardaki sıkılaşmanın etkisiyle kredilerde gözlenen yavaşlama cari işlemler dengesinde öngörülen iyileşmeyi desteklemektedir. "Geçici veriler, Nisan ayında altın hariç ihracatın aylık bazda artışını sürdürdüğüne, altın hariç ithalatın ise emtia fiyatlarındaki artışa rağmen gerilediğine işaret etmektedir. "Altın ithalatının, Ocak ayının ikinci yarısından itibaren kademeli olarak yavaşlayarak Nisan ayında tarihsel ortalamasının belirgin olarak altına inmesi dış ticaret dengesini olumlu etkilemiştir. "Önümüzdeki dönemde finansal koşullardaki sıkılaşmanın yurt içi talep ve ithalat üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin belirginleşmesiyle dış dengedeki iyileşmenin sürmesi beklenmektedir."Kurul, başta otomotiv olmak üzere bazı sektörlerde yaşanan tedarik sıkıntılarının cari işlemler dengesi üzerinde aşağı yönlü risk unsuru olabileceğine ilişkin değerlendirmesini yinelemiştir.

"Kurul, iktisadi faaliyetteki toparlanmanın sürekliliği ve finansal istikrar açısından cari işlemler dengesindeki seyrin önemine yaptığı vurguyu korumuştur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı