Son dakika haberi: (son dakika) Ekibinden 1 kişide koronavirüs çıkan Rally Cycling takımı turdan çekildi
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Son dakika haberi: (son dakika) Ekibinden 1 kişide koronavirüs çıkan Rally Cycling takımı turdan çekildi

Son dakika haberi: (son dakika) Ekibinden 1 kişide koronavirüs çıkan Rally Cycling takımı turdan çekildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika habere göre 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda mücadele eden Rally Cycling takımı, ekibinden bir kişinin Koronavirüs'e yakalanmasından dolayı organizasyondan çekilme kararı aldı.

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56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda mücadele eden Rally Cycling takımı, ekibinden bir kişinin Koronavirüs'e yakalanmasından dolayı organizasyondan çekilme kararı aldı.

Bugün koşulacak 6'ncı etap olan Fethiye - Marmaris yarışı öncesi Rally Cycling takımından bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Rally Cycling takımı, organizasyondan çekilme kararı aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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