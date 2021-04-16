Son dakika haberi: (son dakika) Ekibinden 1 kişide koronavirüs çıkan Rally Cycling takımı turdan çekildi

Son dakika habere göre 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda mücadele eden Rally Cycling takımı, ekibinden bir kişinin Koronavirüs'e yakalanmasından dolayı organizasyondan çekilme kararı aldı.