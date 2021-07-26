Son dakika haberi | Son bir haftada uyuşturucu operasyonlarında yakalananlardan 12'si tutuklandı
Son dakika haberlerine göre Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 160 şüpheliden 12'sinin tutuklandığı bildirildi.
Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 160 şüpheliden 12'sinin tutuklandığı bildirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla 19-25 Temmuz'da operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 2 kilogram esrar, 950 gram bonzai ve 13 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 160 şüpheliden 12'sinin tutuklandığı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı