Son dakika haberi! Son bir haftada kaçakçılık operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberi! Son bir haftada kaçakçılık operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında, son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı, çok sayıda kaçak ürün ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında, son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı, çok sayıda kaçak ürün ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri il genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce 10-16 Mayıs arasında düzenlenen operasyonlarda 7 zanlı gözaltına alındı.

Aramalar sonucu 121 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 820 bin boş makaron ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Son dakika haberi! Son bir haftada kaçakçılık operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberi! Son bir haftada kaçakçılık operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberi! Son bir haftada kaçakçılık operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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