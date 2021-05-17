Son dakika haberi! Son bir haftada kaçakçılık operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberlerine göre Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında, son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı, çok sayıda kaçak ürün ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.