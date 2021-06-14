Son dakika haberi! Son 24 saatte korona virüsten 74 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi! Son 24 saatte korona virüsten 74 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Son 24 saatte korona virüsten 74 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 74 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 626 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 74 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 626 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 74 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 48 bin 795'a yükseldi. Toplamda 57 milyon 223 bin 789 test yapıldı. Bugün yapılan 219 bin 290 testten, 5 bin 626 yeni vaka sayısı, 428 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 336 bin 73 olduğu, bugün iyileşen 4 bin 585 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 206 bin 836'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,4, ağır hasta sayısının ise 929 olduğu açıklandı.

(Musa Erdoğan/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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