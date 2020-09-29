Son dakika haberi! Son 24 saatte korona virüsten 68 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi! Son 24 saatte korona virüsten 68 kişi hayatını kaybetti

29.09.2020 19:57 | Son Güncelleme: 29.09.2020 20:01

Son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 68 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 8 bin 130'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 68 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 8 bin 130'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 68 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 8 bin 130'e yükseldi. Bugün toplam 114 bin 940 test yapılırken, bin 427 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 317 bin 272 oldu. Bugün iyileşen bin 452 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 278 bin 504'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 6,5, toplam ağır hasta sayısının ise bin 583 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Bugün tespit edilmiş 1.427 yeni hastamız var. Virüs ile mücadele birlikte yapıldığında netice veriyor. Mücadeleye güç katan birlikte tedbirlere uymak. Başarının devamı ve sürekliliği için mücadeleye destek verin" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Son dakika haberi! Son 24 saatte korona virüsten 68 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Son 24 saatte korona virüsten 68 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Son 24 saatte korona virüsten 68 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Son 24 saatte korona virüsten 68 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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