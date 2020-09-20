Son dakika haberi | Son 24 saatte korona virüsten 61 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi | Son 24 saatte korona virüsten 61 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 61 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 7 bin 506'ya yükseldiğini açıkladı.

20.09.2020 19:32 | Son Güncelleme: 20.09.2020 19:36

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 61 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 7 bin 506'ya yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 61 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 506'ya yükseldi. Bugün toplam 95 bin 321 test yapılırken, bin 519 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 302 bin 867 oldu. Bugün iyileşen bin 116 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 266 bin 117'ye yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 7 toplam ağır hasta sayısının ise bin 456 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bugün ağır hasta sayımız bin 456'ya ulaştı. Artış hızı yavaşlamış olsa da bu sayı azalmadan huzurlu olamayız. Birlikte mücadele virüsü yenecek en önemli güç. Sağlık çalışanlarımıza vefa göstergemiz tedbirde güç birliğidir" dedi.

(İHA)

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Son dakika haberi | Son 24 saatte korona virüsten 61 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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