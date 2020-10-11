Son dakika haberi: Son 24 saatte korona virüsten 59 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 59 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 8 bin 837"ye yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 59 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 8 bin 837"ye yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 59 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 8 bin 737'ye yükseldi. Bugün toplam 109 bin 301 test yapılırken, bin 502 yeni hasta tanısı konuldu. Toplam hasta sayısı 335 bin 533 oldu. Bugün iyileşen bin 212 kişiyle birlikte iyileşen toplam hasta sayısı da 294 bin 357'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 6,2, toplam ağır hasta sayısının ise bin 411 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük korona virüs verilerini paylaşırken şu ifadelere yer verdi:

"Bugün 1.502 yeni hasta tespit edildi. Toplam ağır hasta sayımız bugün 1.411. Hastaların şifa bulması için kendisi hastalanmayı göze alan, uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım. Birlikte başaracağız, güvenin."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı