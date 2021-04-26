Son dakika haberi | Son 24 saatte korona virüsten 353 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi | Son 24 saatte korona virüsten 353 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi | Son 24 saatte korona virüsten 353 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 353 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 37 bin 312 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 353 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 37 bin 312 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 353 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 38 bin 711'a yükseldi. Toplamda 46 milyon 153 bin 151 test yapıldı. Bugün yapılan 268 bin 893 testten 37 bin 312 yeni vaka sayısı, 2 bin 716 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 667 bin 281 olduğu, bugün iyileşen 48 bin 27 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 121 bin 671'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,4, ağır hasta sayısının ise 3 bin 563 olduğu açıklandı.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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