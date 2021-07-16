Son dakika haberi... Son 24 saatte korona virüsten 35 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... Son 24 saatte korona virüsten 35 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Son 24 saatte korona virüsten 35 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 35 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 918'de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 35 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 918'de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 16 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 6 bin 918 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35 oldu. Bir günde toplam 229 bin 582 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 84 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 62,45 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 32,07 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 62 milyon 244 bin 821'a yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 83,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA BİTLİS'TE

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 34,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Bitlis'i sırasıyla Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir bayramı bayram gibi kutlamayı hak etti. Balıkesir artık mavi kategoride. Bayramdan önce en az bir doz aşımızı olarak mücadelede yerimizi alalım" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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