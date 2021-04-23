Son dakika haberi! Son 24 saatte korona virüsten 343 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Son 24 saatte korona virüsten 343 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Son 24 saatte korona virüsten 343 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 343 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 49 bin 438 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 343 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 49 bin 438 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 343 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 37 bin 672'e yükseldi. Toplamda 45 milyon 342 bin 795 test yapıldı. Bugün yapılan 302 bin 091 testten, 49 bin 438 yeni vaka sayısı, 3 bin 089 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 550 bin 820 olduğu, bugün iyileşen 60 bin 176 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 970 bin 111'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 3 bin 475 olduğu açıklandı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 354 kişi vefat etti, 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 354 kişi vefat etti, 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi
Dünya böylesini görmedi! Koronaya teslim olan ülkede günlük vaka sayısı rekor kırdı
Dünya böylesini görmedi! Koronaya teslim olan ülkede günlük vaka sayısı rekor kırdı
ABD'den vatandaşlarına Türkiye dahil 131 ülkeye seyahat etmeyin uyarısı
ABD'den vatandaşlarına Türkiye dahil 131 ülkeye seyahat etmeyin uyarısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Derya Yanık Ziya Selçuk Mustafa Şentop Yıldırım Akbulut
Magazin Hande Erçel Burak Sergen Serdar Ortaç Yılmaz Erdoğan
Spor Muslera Bülent Uygun Yılmaz Vural Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Son 24 saatte korona virüsten 343 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 05:29:05. #1.16#

title