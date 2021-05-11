Son dakika haberi... Son 24 saatte korona virüsten 278 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... Son 24 saatte korona virüsten 278 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Son 24 saatte korona virüsten 278 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 278 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 14 bin 497 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 278 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 14 bin 497 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 278 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 43 bin 589'a yükseldi. Toplamda 49 milyon 830 bin 456 test yapıldı. Bugün yapılan 226 bin 452 testten, 14 bin 497 yeni vaka sayısı, bin 582 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 59 bin 433 olduğu, bugün iyileşen 22 bin 253 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 766 bin 124'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,0, ağır hasta sayısının ise 2 bin 975 olduğu açıklandı.

(Musa Erdoğan/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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