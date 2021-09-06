Son dakika haberi! Son 24 saatte korona virüsten 271 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi! Son 24 saatte korona virüsten 271 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Son 24 saatte korona virüsten 271 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 271 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 20 bin 962 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 271 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 20 bin 962 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 24 saatlik verilere göre 20 bin 962 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 271 oldu. Bir günde toplam 301 bin 164 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 29 bin 327 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 80,47 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 62,23 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı 97 milyon 981 bin 595'e yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA, SON SIRADA ŞANLIURFA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Amasya, Kilis, Aydın, Yalova, Kırklareli ve Balıkesir takip etti. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı ise sırasıyla Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt, Bitlis ve Siirt takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayımız 20.962. Covid-19 sebebiyle yeni can kaybımız 271. Okullar açıldı. Büyük şehirlere dönüş başladı. Sosyal hareketlilikle risk artacak. Maske ve mesafe kuralı daha da önemli. Nihai çözüm aşı! Aşılarımızı tamamladığımız zaman Covid-19'a karşı özgürlüğümüze kavuşacağız" dedi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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