Son dakika haberi: Son 24 saatte korona virüsten 252 kişi hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 252 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 21 bin 893 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 252 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 21 bin 893 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 31 Ağustos'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 21 bin 893 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 252 oldu. Bir günde toplam 297 bin 167 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 14 bin 106 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 77,77 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 59,75 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 94 milyon 167 bin 554'e yükseldi.

"AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR"

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya takip etti.

"EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA"

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 57,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Farz edin ki bugün vefat eden 252 Covid-19 hastamızdan biri için şu an taziye veriyorsunuz. Testi pozitif çıkmış birini aramış, geçmiş olsun diyorsunuz. Bu tabloda yer alacak uyarı, tam o an düşünecekleriniz olsun. Yarın sağduyulu bir başlangıç yapalım" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı