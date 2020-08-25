Son dakika haberi... Son 24 saatte korona virüsten 24 kişi hayatını kaybetti Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 24 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 163'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 24 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 163'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'nin güncel korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 24 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 163'e yükseldi. Bugün toplam 98 bin 231 test yapılırken, bin 502 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 261 bin 194 oldu. Bugün iyileşen 887 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 238 bin 795'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranı yüzde 7,4, toplam ağır hasta sayısının ise 811 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün toplamda 6.5 milyon test sayısını geçtik. Yeni tespit edilen bin 500'den fazla hastamız var. Yeni hasta sayısını düşürmek mücadelemizin en önemli hedefi. Bu hedefe katkı için tedbirlere uyum şart. Sonunda yenilen virüs olacak" ifadelerini kullandı.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İHA