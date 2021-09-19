Son dakika haberi... Son 24 saatte korona virüsten 213 kişi hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Son 24 saatte korona virüsten 213 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Son 24 saatte korona virüsten 213 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 213 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 26 bin 398 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 213 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 26 bin 398 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 19 Eylül'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 26 bin 398 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 213 oldu. Bir günde toplam 338 bin 873 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 27 bin 160 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 84,86 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 67,70 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 105 milyon 110 bin 950'ye yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı, Yalova, Kilis, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Antalya, Edirne, Çanakkale ve Eskişehir takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA GÜMÜŞHANE'DE

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 65,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Gümüşhane'yi sırasıyla Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl, Siirt, Muş, Bayburt ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünkü vaka sayısı 26 bin 398. Yeni can kaybımız 213. Vaka sayıları son bir haftadaki seyrinde devam ettiği takdirde, yüksek sayıda can kayıplarının önüne geçemeyeceğiz. Tedbirler ve aşıyla istikrarlı bir düşüş sağlamalıyız. Son bir hafta bizi uyarıyor" dedi.

(Mustafa Cenik/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de 26 bin 398 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 213 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 26 bin 398 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 213 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 338 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 398 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 338 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 398 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi.

 ANNEANNESİNİN EVİNİ POMPALIYLA BASIP, BABASININ TACİZİNE UĞRAYAN KIZ KARDEŞİNİ GÖTÜRMEK İSTEDİ

ANNEANNESİNİN EVİNİ POMPALIYLA BASIP, BABASININ TACİZİNE UĞRAYAN KIZ KARDEŞİNİ GÖTÜRMEK İSTEDİ
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Rıza Çalımbay Cansu Dere Müge Anlı
Spor Hamit Altıntop Şenol Güneş
Tüm Haberler Ziya Selçuk Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi... Son 24 saatte korona virüsten 213 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 20:03:21. #1.12#