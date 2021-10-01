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Son dakika haberi... Son 24 saatte korona virüsten 210 kişi hayatını kaybetti

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Son dakika haberi... Son 24 saatte korona virüsten 210 kişi hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 210 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 28 bin 873 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 210 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 28 bin 873 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 1 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 28 bin 873 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 210 oldu. Bir günde toplam 356 bin 352 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 26 bin 224 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 72,11 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 86,90 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 109 milyon 925 bin 744'e yükseldi.

"AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR"

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 78,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'ni Muğla, Amasya, Ordu, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye takip etti.

"EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA"

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 46,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı, Mardin, Batman, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni vaka sayımız 28.873. Can kaybımız 210. Tedbirleri toplum olarak birlikte ve düzenli şekilde uygulamadığımız gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yer yer küçük düşüşler oluyor ama bu düşüşler istikrar göstermiyor. Sonbahar şartlarında daha dikkatli olmalı, aşılarımızı yaptırmalıyız" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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