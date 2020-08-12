Son dakika haberi: Somaspor transferde hızlı Son dakika spor haberine göre TFF 3. Lig'deki ilk sezonunda Play-Off finali oynayıp 2. Lig'in kapısından dönen Somaspor, dış transferde 7 ismi renklerine bağladı.

TFF 3. Lig'deki ilk sezonunda Play-Off finali oynayıp 2. Lig'in kapısından dönen Somaspor, dış transferde 7 ismi renklerine bağladı. Siyah-beyazlılar, Şile Yıldızspor'dan Burak Balaban, Bağcılar FK'dan Özcan Aydın, Mardin BŞB'den Hakan Çakır, Karaman Bld'den Uğur Can, Aliağa FK'dan Şahin Bayram, Vanspor'dan Umut Koray Öz ve Denizlispor'dan Emre Sağlık'ı transfer etti. Manisa FK'dan kiralık gelen Mehmet Uysal ve Bölgesel Amatör Lig'den beri kadroda yer alan Üzeyir'le vedalaşan Somaspor, yeni sezon hazırlıklarına da erken başladı. Soma, sezonu teknik direktör Burhanettin Basetemür yönetiminde TFF Soma Belediye Tesisleri'ndeki antrenmanla açtı. 16 Ağustos Pazar gününe kadar Soma'da çalışacak takım ardından 10 günlük kamp için Kartepe'ye gidecek. Soma, kampta 3 özel maç oynayacak.

Kaynak: DHA