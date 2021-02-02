Son dakika haberi! Somaspor 5 transfer yaptı

Son dakika spor haberi: MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta liderlik koltuğuna oturan Somaspor, Erman Vardar, Alper Uğuz ve Kadir Yuttadur'dan sonra kadrosuna iki oyuncuyu daha kattı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta liderlik koltuğuna oturan Somaspor, Erman Vardar, Alper Uğuz ve Kadir Yuttadur'dan sonra kadrosuna iki oyuncuyu daha kattı. Somaspor, Turgutluspor'dan 20 yaşındaki orta saha Hüseyin Durak ve Yunus Emre Belediyespor'dan 20 yaşındaki sol bek Yılmaz Ceylan'ı tranfser etti. Manisa ekibi ara transfer dönemini 5 takviye yaparak bitirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı