Son dakika haberi! Somalili alimlerden Fransa'ya boykot çağrısı

Son dakika haber... Somalili Alimler Heyeti, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarını eleştirerek Fransız ürünlerine boykot çağrısı yaptı.

Somalili Alimler Heyeti, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarını eleştirerek Fransız ürünlerine boykot çağrısı yaptı.

Başkent Mogadişu'da toplanan heyetin sözcüsü Şeyh Abdulkadir Muhammed Somow, toplantı sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

Şeyh Somow, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın boykot çağrısını hatırlatarak "Fransız ürünlerini reddeden ülkeleri tebrik ediyoruz ve bütün Müslümanları boykota çağırıyoruz." dedi.

Macron'un Müslümanlara zarar vermek için İslam'a karşı doğrudan bir savaş yürüttüğüne dikkati çeken Somow, "Hz. Muhammed'in imajını lekelemeye çalışmak tüm Müslümanlara açık bir saldırıdır." şeklinde konuştu.

Alim Şeyh Ali Wajiis de "Irkçı ve İslam karşıtı propagandalar bazı Batılı politikacılar tarafından siyasi çıkarlarını gerçekleştirmek için kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

Somali'nin özerk bölgesi Somaliland'de dün binlerce protestocu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ifadelerine tepki olarak sokağa indi.

Fransa'nın Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta, başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron açıklamasında, Hz. Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı