Son dakika haberi! Somalili ailelerden "paralı asker" olarak gönderilen çocukları için protesto
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! Somalili ailelerden "paralı asker" olarak gönderilen çocukları için protesto

20.01.2021 17:15 | Son Güncelleme: 20.01.2021 17:18
Son dakika haberi! Somalili ailelerden

Son dakika gelişmesine göre Somali'de yüzlerce aile, askeri eğitim için Eritre'ye gönderilip haber alamadıkları çocuklarının bulunması için gösteri düzenledi.

Somali'de yüzlerce aile, askeri eğitim için Eritre'ye gönderilip haber alamadıkları çocuklarının bulunması için gösteri düzenledi.

Ülkenin kuzeyindeki Galkayo şehrinde sokakları dolduran yüzlerce aile, Eritre'de eğitim verildikten sonra Etiyopya'da isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı "paralı asker" olarak savaştırıldıkları ileri sürülen çocukları için hükümeti protesto etti.

Ana yolları kapatarak barikat kuran göstericiler polisle çatışırken, güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Aileler, çocuklarının askeri eğitim için Eritre'ye götürüldüğünü, Etiyopya'da TPLF'ye karşı başlatılan operasyon sonrası bir daha kendilerinden haber alamadıklarını dile getirdi.

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı eski başkan yardımcılarından Abdisalan Yusuf Guled, 370'ten fazla Somali askerinin Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalarda hayatını kaybettiğini öne sürmüştü.

Hükümet, söz konusu iddiaları yalanlayarak Somalili askerlerin Etiyopya'daki çatışmaya dahil olmadığını açıklamıştı.

Etiyopya hükümeti, 4 Kasım 2020'de başlattığı operasyonun ilk haftalarında Eritre ordusunun kendisine destek olmadığını ileri sürmüş ancak haftalar sonra Eritre birliklerinin ülkedeki varlığını kabul etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Donald Trump Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Can Yaman Serdar Ortaç Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Ali Koç Mesut Özil Gökhan Gönül Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Ankara Hakaret Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Somalili ailelerden "paralı asker" olarak gönderilen çocukları için protesto - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 17:20:41. #1.15#
title