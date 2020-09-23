Son dakika haberi! Somali'nin yeni Başbakanı Roble, Meclisten güvenoyu aldı
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Son dakika haberi! Somali'nin yeni Başbakanı Roble, Meclisten güvenoyu aldı

23.09.2020 13:59 | Son Güncelleme: 23.09.2020 14:03
Son dakika haberi! Somali'nin yeni Başbakanı Roble, Meclisten güvenoyu aldı

Son dakika haberi: Somali Meclisi, Muhammed Hüseyin Roble'nin başbakanlık görevini onayladı.

Somali Meclisi, Muhammed Hüseyin Roble'nin başbakanlık görevini onayladı.

Başkent Mogadişu'da yapılan Meclis toplantısında, tüm milletvekilleri Roble'ye güvenoyu verdi.

Somali Meclisi Sözcüsü Muhammed Mursal Abdirahman, 215 vekilin hepsinin oturuma katıldığını ve yeni başbakanı desteklediğini söyledi.

Diğer yandan milletvekillerine teşekkür eden Roble, etkili bir hükümet kurarak başta güvenlik ve ulusal seçim gibi konuları çözüme kavuşturmak için gayret göstereceğini ifade etti.

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, geçen hafta, güvenoyu alamayarak temmuz ayında görevinden alınan eski Başbakan Hasan Ali Hayri yerine Roble'yi göreve getirdiğini duyurmuştu.

Eski bir insani yardım çalışanı olan Roble, Somali siyasetinin yeni yüzlerinden biri.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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