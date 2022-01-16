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Son dakika haberi | Somali'deki bombalı saldırıda hükümet sözcüsü yaralandı

Son dakika haberi | Somali'deki bombalı saldırıda hükümet sözcüsü yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Somali'nin başkentti Mogadişu'da meydana gelen bombalı saldırıda hükümet sözcüsü Mohamed Ibrahim Moalimuu'nun yaralandığı belirtildi.

Somali'nin başkentti Mogadişu'da meydana gelen bombalı saldırıda hükümet sözcüsü Mohamed Ibrahim Moalimuu'nun yaralandığı belirtildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir intihar bombacısı, hükümet sözcüsü Mohamed Ibrahim Moalimuu'nun aracını hedef aldı. Polis tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen patlamada Moalimuu'nun yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble yaptığı açıklamada terör saldırısını kınadığını ifade ederken, hükümet açıklamasında Moalimuu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - MOGADİŞU

Son dakika haberi | Somali'deki bombalı saldırıda hükümet sözcüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Son dakika haberi: Somali'nin başkentti Mogadişu'da meydana gelen bombalı saldırıda hükümet sözcüsü Mohamed Ibrahim Moalimuu'nun yaralandığı belirtildi.

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