Son dakika haberi... Somali Meclisi, federal hükümetin görev süresini 2 yıl uzattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Somali Meclisi, federal hükümetin görev süresini 2 yıl uzattı

Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Somali Meclisi, federal hükümetin görev süresini 2 yıl uzattı

Edinilen son dakika haberine göre Somali Meclisi, ülkedeki seçim krizinin haftalardır aşılamaması sonrası federal hükümetin görev süresini 2 yıl uzattı.

Somali Meclisi, ülkedeki seçim krizinin haftalardır aşılamaması sonrası federal hükümetin görev süresini 2 yıl uzattı.

Meclis, bugün yaptığı oturumda, bir sonraki seçimlerin "bir kişi bir oy" ilkesiyle yapılması ve hükümetin 2 yıl daha görevde kalmasını içeren yasa tasarısını 149 "evet", 3 "hayır" oyuyla kabul etti.

Meclis Başkanı Mohamed Mursal Abdirahman'ın duyurduğu tasarıya göre, federal hükümet ve eyalet başkanları arasındaki uzlaşmazlık nedeniyle seçimlere gidemeyen ülke, 2 yıl içinde sandığa giderek kendi temsilcilerini doğrudan seçme imkanı bulacak.

Kararın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, halktan kendi kaderini tayin etme fırsatının kaçırmamasını isteyerek, bu tasarının 17 Eylül 2020'de eyalet liderleriyle varılan anlaşmanın uygulanamaması nedeniyle alındığına dikkati çekti.

Oturumu engellemeye çalışan emniyet müdürü görevden alındı

Öte yandan, oturumu durdurarak meclisin karar almasını önlemeye çalışan Mogadişu İl Emniyet Müdürü Sadaq Omar Hassan, Somali Polis Şefi Abdi Hijar tarafından görevden alındı.

Somali Haber Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü görevine Farhan Mohamed Adan'ın getirildiğini duyurdu.

Müzakereler sonuçsuz kaldı

Cumhurbaşkanı Fermacu'nun 8 Şubat'ta görev süresi dolmasına rağmen koltuğunda oturmayı sürdürmesi, muhalefetin ve bazı eyalet liderlerinin tepkisini çekmişti.

Fermacu ve eyalet başkanları, geçen sene 17 Eylül'de Mogadişu'da bir araya gelerek seçim süreciyle ilgili anlaşmış ancak hükümetin açıkladığı federal seçim komisyonlarında doğan anlaşmazlıklar nedeniyle seçim takvimi belirlenememişti.

"4,5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de, ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında seçtiği vekilleri, meclise gönderiyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Ataizi Burcu Biricik Canan Ergüder Murat Yıldırım
Spor Muslera Cenk Tosun Fatih Terim Ali Palabıyık Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Somali Meclisi, federal hükümetin görev süresini 2 yıl uzattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 17:57:34. #1.15#
title