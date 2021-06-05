Son dakika haberi: Somali, Kenya'nın hava saldırısında sivillerin öldüğünü duyurdu
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Son dakika haberi: Somali, Kenya'nın hava saldırısında sivillerin öldüğünü duyurdu

Son dakika haberi: Somali, Kenya'nın hava saldırısında sivillerin öldüğünü duyurdu
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Somali, ülkenin Jubaland eyaletine hava saldırısı düzenleyen Kenya'nın sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığını açıkladı.

Somali, ülkenin Jubaland eyaletine hava saldırısı düzenleyen Kenya'nın sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığını açıkladı.

Somali Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kenya Savunma Kuvvetlerinin 3 Haziran'da eyaletteki El-Adde ve Hisa-ugur bölgelerine "ayrım gözetmeksizin" düzenlendiği hava saldırılarıyla sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı belirtildi.

Kenya ordusunun aşırılıkla mücadele "örtüsü" altında yaptığı operasyonların uluslararası hukuka uygun olmadığı kaydedilen açıklamada, Kenya ordusunun bu "kışkırtıcı" eylemlerinin ülkenin istikrarına katkı bulunmanın ötesinde toplumun daha fazla radikalleşmesine yol açacağı vurgulandı.

Açıklamada, Kenya şiddetle kınanırken sorumluların hesaba çekilmesi için bu durumun Afrika Birliği Somali Misyonuna taşınacağı aktarıldı.

Somali, iç işlerine karışmak ve toprak bütünlüğünü ihlal etmekle suçladığı komşusu Kenya'yla tüm diplomatik bağları 15 Aralık 2020'de koparmıştı.

Kenya ile Somali arasındaki ilişkiler, Hint Okyanusu'ndaki zengin petrol ve gaz yataklarının olduğu bölgedeki deniz sınırı anlaşmazlığı sonrası bozulmuştu.

Mogadişu hükümeti ayrıca Kenya'yı Somali'deki Jubaland gibi bazı eyaletlerdeki siyasi meselelere karışmakla suçluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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