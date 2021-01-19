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Son dakika haberi... Somali, Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalarda "yüzlerce askerinin öldüğü" iddiasını reddetti

19.01.2021 14:57 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:57
Son dakika haberi... Somali, Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalarda

Gelen son dakika haberine göre Somali hükümeti, Etiyopya'nın isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) yönelik operasyonunda yüzlerce Somalili askerin öldüğü iddialarını kabul etmediğini bildirdi.

Somali hükümeti, Etiyopya'nın isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) yönelik operasyonunda yüzlerce Somalili askerin öldüğü iddialarını kabul etmediğini bildirdi.

Somali Enformasyon Bakanı Osman Abukar Dube, devlet televizyonunda, Etiyopya ile TPLF arasındaki çatışmaya hiçbir Somalili askerin katılmadığını söyledi.

Dube, "Etiyopya ile TPLF arasındaki çatışmalarda Somali askerlerinin öldürüldüğüne dair iddialar asılsızdır." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 370 Somali askerinin Etiyopya'da öldüğüne ilişkin iddiaların "uydurma ve yanlış" olduğunu dile getiren Dube, "Etiyopya hükümeti, Somali'den asker talep etmedi." dedi.

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı eski başkan yardımcılarından Abdisalan Yusuf Guled, dün yaptığı açıklamada, 370'ten fazla Somali askerinin Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalarda hayatını kaybettiğini öne sürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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