Son dakika haberi! Somali'de seller nisan sonundan bu yana 101 bin kişiyi yerinden etti
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Son dakika haberi! Somali'de seller nisan sonundan bu yana 101 bin kişiyi yerinden etti

Son dakika haberi! Somali'de seller nisan sonundan bu yana 101 bin kişiyi yerinden etti
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Somali'de nisan ayı sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 101 bin kişi yerinden oldu.

Somali'de nisan ayı sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 101 bin kişi yerinden oldu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, yaptığı açıklamada, sellerin ülke genelinde yaklaşık 400 bin kişiyi olumsuz etkilediğini belirtti.

Açıklamada, selden etkilenen kişilerin çoğunun Orta Şabel bölgesinde yaşadığı kaydedilerek, sadece Jowhar kentinde 66 bin kişinin yerinden olduğu aktarıldı.

Sel yüzünden 101 bin kişinin yerinden olduğu vurgulanan açıklamada, binlerce hektarlık tarım arazisinin de zarar gördüğü ifade edildi.

Açıklamada, insani yardım örgütlerinin su altında kalan köy ve kasabalarda yerel halka yönelik yardım çalışmalarını hızlandırdığı aktarıldı.

Bazı bölgelerde sel bazı bölgelerde ise kuraklık boğuşan Somali, iklim değişikliğinin olumsuzluklarını iki kat yaşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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