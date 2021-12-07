Son dakika haberi! Somali'de mühimmatın infilak etmesi sonucu 2 çocuk öldü

Somali'de bir mühimmatın infilak etmesi sonucu iki çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Gedo bölgesindeki bir mühimmat, bölgede oynayan çocukların dokunması sonucu infilak etti.

Patlamada iki çocuk öldü, üçü yaralandı.

Bölge halkı tarafından hastaneye kaldırılan yaralı çocukların durumlarının ağır olduğu bildirildi.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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