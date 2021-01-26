Son dakika haberi | Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 7 militan öldürüldü
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Son dakika haberi | Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 7 militan öldürüldü

26.01.2021 19:07 | Son Güncelleme: 26.01.2021 19:10
Son dakika haberi | Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 7 militan öldürüldü

Son dakika haberler: Somali'nin Güney Batı eyaletinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 7 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Somali'nin Güney Batı eyaletinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 7 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Somali Haber Ajansı SONNA'nın haberine göre, ordu, Saydhelow bölgesinde örgüte yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 militan öldürüldü.

Son aylarda Somali ordusu, terör örgütüne karşı Aşağı Şabel, Bay, Galgadud vilayetlerindeki operasyonlarını yoğunlaştırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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