Son dakika haberi | Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 7 militan öldürüldü
26.01.2021 19:07 | Son Güncelleme: 26.01.2021 19:10
Son dakika haberler: Somali'nin Güney Batı eyaletinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 7 militanın öldürüldüğü bildirildi.
Somali'nin Güney Batı eyaletinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 7 militanın öldürüldüğü bildirildi.
Somali Haber Ajansı SONNA'nın haberine göre, ordu, Saydhelow bölgesinde örgüte yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 7 militan öldürüldü.
Son aylarda Somali ordusu, terör örgütüne karşı Aşağı Şabel, Bay, Galgadud vilayetlerindeki operasyonlarını yoğunlaştırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı