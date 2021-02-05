Son dakika haberi | Somali'de Eş-Şebab militanları Warmahan kasabasını ele geçirdi, 3 asker öldü
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Son dakika haberi | Somali'de Eş-Şebab militanları Warmahan kasabasını ele geçirdi, 3 asker öldü

05.02.2021 00:21 | Son Güncelleme: 05.02.2021 00:24
Son dakika haberi | Somali'de Eş-Şebab militanları Warmahan kasabasını ele geçirdi, 3 asker öldü

Son dakika haberi... Terör örgütü Eş-Şebab militanlarının, Somali'nin başkenti Mogadişu'nun 80 kilometre uzaklığındaki Warhaman kasabasını ele geçirdiği, 3 askerin öldüğü bildirildi.

Terör örgütü Eş-Şebab militanlarının, Somali'nin başkenti Mogadişu'nun 80 kilometre uzaklığındaki Warhaman kasabasını ele geçirdiği, 3 askerin öldüğü bildirildi.

AA muhabirinin güvenlik güçlerinden aldığı bilgiye göre, Eş Şebab militanları kasabaya saldırıp Somali askerleriyle çatışmaya girdi, askerler geri çekildi.

Bölge halkı da örgütün kasabayı ele geçirdiğini doğruladı.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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