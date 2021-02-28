Son dakika haberi: Somali'de askeri konvoyun hedef alındığı saldırıda 3 kişi öldü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, askeri konvoyun geçişi sırasında meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Abdikasim Caddesi'nde yola döşenen mayın askeri konvoyun geçtiği sırada infilak etti. Olayda 3 kişi yaşamını yitirdi.

Bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Patlama başkentin birçok bölgesinden duyuldu.

Saldırı ile ilgili hükümetten resmi açıklama yapılmazken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem