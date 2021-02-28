Son dakika haberi: Somali'de askeri konvoyun hedef alındığı saldırıda 3 kişi öldü
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Son dakika haberi: Somali'de askeri konvoyun hedef alındığı saldırıda 3 kişi öldü

28.02.2021 10:11 | Son Güncelleme: 28.02.2021 10:14
Son dakika haberi: Somali'de askeri konvoyun hedef alındığı saldırıda 3 kişi öldü

Son dakika haberi... Somali'nin başkenti Mogadişu'da, askeri konvoyun geçişi sırasında meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, askeri konvoyun geçişi sırasında meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Abdikasim Caddesi'nde yola döşenen mayın askeri konvoyun geçtiği sırada infilak etti. Olayda 3 kişi yaşamını yitirdi.

Bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Patlama başkentin birçok bölgesinden duyuldu.

Saldırı ile ilgili hükümetten resmi açıklama yapılmazken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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