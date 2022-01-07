Son dakika haberi! Somali'de askeri konvoyu hedef alan saldırıda 2 asker hayatını kaybetti

Somali'de askeri konvoyu hedef alan bombalı saldırıda en az 2 asker yaşamını yitirdi, 9 asker de yaralandı.

Başkent Mogadişu'daki AA muhabirine konuşan askeri yetkili, Galmudug eyaletinin Galguduud kentinde konvoyun geçişi sırasında yola yerleştirilen bir mayının infilak ettiğini söyledi.

Yerel kaynaklar, Danab komandolarına ait konvoyda 2 askerin hayatını kaybettiğini, 9 yaralı askerin ise Dhusamareb Hastanesi'ne kaldırıldığını aktardı.

Saldırının sorumluluğunu terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

Öte yandan Somali Ulusal Televizyonu (SNTV), aynı eyaletin Bahdo kasabasında Eş-Şebab saldırısının yerel güçlerce püskürtüldüğünü ve 17 teröristin öldürüldüğünü belirtti.

Ordu, Orta Şabel'deki başka bir operasyonda ise 5 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet