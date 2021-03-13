Son dakika haberi... Somali'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
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Son dakika haberi... Somali'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

13.03.2021 20:51 | Son Güncelleme: 13.03.2021 20:57
Son dakika haberi... Somali'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Son dakika haberleri... Somali'nin başkenti Mogadişu'da askeri konvoyun hedef alındığı bombalı saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 4 asker yaralandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da askeri konvoyun hedef alındığı bombalı saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 4 asker yaralandı.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, başkent Mogadişu'ya bağlı Waberi bölgesinde askeri konvoya bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 1 sivil yaşamını yitirdi, 4 asker yaralandı.

Patlamanın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Saldırıyla ilgili resmi açıklama yapılmazken olayı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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