Son dakika haberi: Somali'de askeri karargah yakınlarında intihar saldırısı düzenlendi - Haberler
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Son dakika haberi: Somali'de askeri karargah yakınlarında intihar saldırısı düzenlendi

AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Somali'de askeri karargah yakınlarında intihar saldırısı düzenlendi

Son dakika haberleri: Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir intihar eylemcisi, askeri karargahlarından birinin yakınında üzerindeki bombayı patlattı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir intihar eylemcisi, askeri karargahlarından birinin yakınında üzerindeki bombayı patlattı.

Somali Polis Sözcüsü Abdifatah Adan Hasan, yaptığı açıklamada, saldırı sonucunda intihar eylemcisinin dışında zarar gören olmadığını belirtti.

Açıklamada, saldırının üst düzey ordu mensuplarının bulunduğu Villa Baidoa ve Medine Hastanesi yakınlarında gerçekleştirildiği ifade edildi.

Güvenlik görevlilerinin olay yerine intikal ettiği ve olaya ilişkin soruşturma başlattıldığı öğrenildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri
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