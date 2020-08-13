Son dakika haberi... Somali'de askeri araca bombalı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika gündem haberi: Somali'nin başkenti Mogadişu'da, askeri araca düzenlenen bombalı saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, 1 sivil yaralandı.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da, askeri araca düzenlenen bombalı saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, 1 sivil yaralandı.
Polis Yetkilisi Muhammed Abdurrahman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mogadişu'ya bağlı Wabari bölgesindeki polis kontrol noktasındaki askeri araca bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.
Abdurrahman, saldırıda 1 askerin yaşamını yitirdiğini, 1 sivilin de yaralandığını kaydetti.
Saldırının sorumluluğunu ise terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.
Somali'de 2004'te kurulan terör örgütü Eş-Şebab, ülkenin güneyindeki bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.
Örgüt üyeleri, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde hükümet kurumlarını, otelleri ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA