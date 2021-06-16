Son dakika haberi! SOMA DAVASINDA KARAR ÇIKTI FİRMA SAHİBİ CAN GÜRKAN 20 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Gelen son dakika haberlerine göre Soma Maden Faciası'nın yeniden görülen davasında, "Bilinçli taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma" suçlamasıyla yargılanan Soma Kömür İşletmeleri A.
Soma Maden Faciası'nın yeniden görülen davasında, "Bilinçli taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma" suçlamasıyla yargılanan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 20 yıl Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Evinç beraat, mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu 12 yıl 6 ay hapis cezalarına çarptırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı