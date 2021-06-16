Son dakika haberi! SOMA DAVASINDA KARAR ÇIKTI FİRMA SAHİBİ CAN GÜRKAN 20 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
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Son dakika haberi! SOMA DAVASINDA KARAR ÇIKTI FİRMA SAHİBİ CAN GÜRKAN 20 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Soma Maden Faciası'nın yeniden görülen davasında, "Bilinçli taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma" suçlamasıyla yargılanan Soma Kömür İşletmeleri A.

Soma Maden Faciası'nın yeniden görülen davasında, "Bilinçli taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma" suçlamasıyla yargılanan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 20 yıl Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Evinç beraat, mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu 12 yıl 6 ay hapis cezalarına çarptırıldı.

Son dakika haberi! SOMA DAVASINDA KARAR ÇIKTI FİRMA SAHİBİ CAN GÜRKAN 20 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Son dakika haberi! SOMA DAVASINDA KARAR ÇIKTI FİRMA SAHİBİ CAN GÜRKAN 20 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Son dakika haberi! SOMA DAVASINDA KARAR ÇIKTI FİRMA SAHİBİ CAN GÜRKAN 20 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Son dakika haberi! SOMA DAVASINDA KARAR ÇIKTI FİRMA SAHİBİ CAN GÜRKAN 20 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberi: Soma'daki maden faciası davasında Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan sanıklardan Can Gürkan hakkında 20 yıl hapis kararı verildi.
Son dakika haberi: Soma'daki maden faciası davasında Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan sanıklardan Can Gürkan hakkında 20 yıl hapis kararı verildi.
Son Dakika: Soma maden faciası davasında karar! Can Gürkan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Son Dakika: Soma maden faciası davasında karar! Can Gürkan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı
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Son dakika haberi! SOMA DAVASINDA KARAR ÇIKTI FİRMA SAHİBİ CAN GÜRKAN 20 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI - Haberler
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