Son dakika haberi! SOMA DAVASINDA KARAR ÇIKTI FİRMA SAHİBİ CAN GÜRKAN 20 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Gelen son dakika haberlerine göre Soma Maden Faciası'nın yeniden görülen davasında, "Bilinçli taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma" suçlamasıyla yargılanan Soma Kömür İşletmeleri A.