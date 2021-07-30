Son dakika haberi... Soma'da orman yangını

Son dakika gündem haberine göre Soma'da orman yangını(2)SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SABAHA KADAR SÜRECEKManisa'nın Soma ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına 14 arazöz ve çok sayıda personelin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.