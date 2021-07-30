Son dakika haberi... Soma'da orman yangını
Son dakika gündem haberine göre Soma'da orman yangını(2)SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SABAHA KADAR SÜRECEKManisa'nın Soma ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına 14 arazöz ve çok sayıda personelin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Soma'da orman yangını(2)
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SABAHA KADAR SÜRECEK
Manisa'nın Soma ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına 14 arazöz ve çok sayıda personelin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan, ekiplerin bölgede sabaha kadar soğutma çalışmalarına devam edeceği öğrenildi. Yangın bölgesine gelen AK Partili Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Yangın çıkar çıkmaz müdahale edildi. İncelemelerimizi sürdürüyoruz. Şuan yangın kontrol altına alındı. Sabah saatlerine kadar soğutma işlemleri devam edecekö diye konuştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı