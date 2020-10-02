Son dakika haberi... Solunum sistemi projesiyle Türkiye birincisi oldular

Son dakika haberler: Solunum sistemi projesiyle Türkiye birincisi oldular 'Solunum Sisteminin Eğitsel Yazılımı' konulu proje, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020'de Türkiye birincisi oldu Isparta Nazmiye Demirel Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı '6.

Solunum sistemi projesiyle Türkiye birincisi oldular

'Solunum Sisteminin Eğitsel Yazılımı' konulu proje, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020'de Türkiye birincisi oldu

ISPARTA - Isparta Nazmiye Demirel Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı '6. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Solunum Sisteminin Eğitsel Yazılımı' konulu proje, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020'de Türkiye birincisi oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, kente birincilik getiren öğretmen ve öğrencileri plaketle ödüllendirdi.

Gaziantep'de düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020'de Isparta Nazmiye Demirel Ortaokulu Bilişim Öğretmeni Fadime Oğuz ve öğrencileri Muhammet Tahir İpek ile Tuna Bestelci'nin 6. sınıftaki öğrencilerin solunum sistemiyle ilgili konuyu daha iyi anlamalarını sağlamak amacıyla hazırladıkları '6. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Solunum Sisteminin Eğitsel Yazılımı' konulu proje bin 863 proje arasından birinci seçildi. Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, kente dönen öğretmen ve öğrencileri kabul ederek, onlara başarı dileklerini iletti. Ziyarete okul müdürü Yeliz Demirel de katıldı.

"Heyecanlarını paylaşmak istedik"

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, TEKNOFEST 2020'de Isparta'ya birincilik getiren öğretmen ve öğrencilerin heyecanlarını paylaşmak istediklerini belirterek, "Tüm öğretmen ve öğrencilerimize bize yaşattıkları bu gurur için teşekkür ediyorum" dedi.

"Bin 863 proje arasından birinci seçildik"

Projeye hazırlanma ve TEKNOFEST sürecini anlatan Nazmiye Demirel Ortaokulu Bilişim Öğretmeni Fadime Oğuz, okuldaki laboratuvarda destekleme kursları oluşturduklarını ve bu kurslar aracılığıyla öğrencileri yarışmalara hazırlamaya çalıştıklarını söyledi. Oğuz, "Bu yarışmalarda il içerisinde şimdiye kadar yapılan tüm alanlarda birincilik elde etmiştik. Geçen yıl da kodlama Manisa festivalinde Türkiye birinciliğini elde ettik. Bu yıl da Gaziantep Uzay ve Havacılık Festivali'ne ortaokul kategorisinde eğitim teknolojileri alanında katıldık. Yarışmada bin 863 proje yer aldı. Bu projeler arasından önce ön değerlendirmeyi geçtik. Ön değerlendirmede 200 proje arasında geldik. Daha sonra proje değerlendirmesinde ilk 30'a kalarak finale yükseldik. Finalde de birinciliği elde ederek Isparta'ya gururla döndük. Öğrencilerim, okulumuz ve kendi adıma müthiş bir deneyim oldu. Bu açıdan oldukça mutluyuz" dedi.

"Öğrencinin konuya odaklanmasını kolay hale getirdik"

Projenin hazırlayıcı öğrencilerinden Muhammet Tahir İpek, birincilik elde etmenin çok ayrı bir duygu olduğunu belirtti. Projenin solunum sistemiyle ilgili olduğuna değinen İpek, "Projemizde hem konu anlatımı hem eğitsel oyunlara hem de etkinlikler ile sorulara yer verdik. Projemiz içerisinde birçok konuyu ele aldık. Bu da öğrencinin konuya odaklanmasını kolay hale getirdi. Amacımız 6. sınıftaki öğrencilerin solunum sistemiyle ilgili konuyu daha iyi anlamalarını sağlamaktı" diye konuştu.

"Piksel piksel çizerek tasarladık"

Tuna Bestelci de projede eğlenerek öğretmeyi amaçladıklarını kaydetti. Projenin 4 ana bölümden oluştuğuna dikkat çeken Bestelci, "Bu ana bölümler konu anlatımı, eğitici oyun, değerlendirme ve test sorularıydı. Tüm çizimlerimizi ve karakterlerimizi piksel piksel çizerek tasarladık. Bazen 3-4 gün süren çizimlerimiz oldu" dedi.

Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, okul müdürü, öğretmen ve öğrencilere plaket takdim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SERKAN AYGÜN