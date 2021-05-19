Son dakika haberi! Solomon Adaları'nda bahçesine çukur kazan kişi 101 adet bomba buldu
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Son dakika haberi! Solomon Adaları'nda bahçesine çukur kazan kişi 101 adet bomba buldu

Son dakika haberi! Solomon Adaları'nda bahçesine çukur kazan kişi 101 adet bomba buldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Son dakika haberleri: Solomon Adaları'nda bahçesinde septik çukur kazan kişi, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış 101 adet bomba buldu.

Solomon Adaları'nda bahçesinde septik çukur kazan kişi, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış 101 adet bomba buldu.

Solomon Adaları'nın başkenti Honiara'da bir kişinin yıllardır oturduğu evin bahçesinden çıkanlar şaşırttı. Bahçede çukur kazan ismi açıklanmayan kişinin, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombalar bulduğu ifade edildi. Olay yerine Solomon Adaları Kraliyet Polis Gücü (RSIPF) patlayıcı mühimmat imha (EOD) ekipleri çağrıldı. RSIPF'den yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin 2 günlük operasyon sonucunda 101 adet patlamamış bombanın bahçeden çıkarıldığı,bombaları etkisiz hale getirilmesi için çalışma başlatıldığı kaydedildi.  Avustralya'nın Solomon Adaları Yüksek Temsilcisi Lachlan Strahan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Honiara'nın doğusunda bir kişi, arka bahçesinde yeni septik sistem için çukur kazarken 100'den fazla İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan mühimmat buldu. Avustralya'nın patlayıcı mühimmat imha uzmanı Ian Percy, Kraliyet Polis Gücü'ne bu korkunç İkinci Dünya Savaşı mirasıyla başa çıkmasına yardım ediyor" ifadelerini kullandı.


Son dakika haberi! Solomon Adaları'nda bahçesine çukur kazan kişi 101 adet bomba buldu
Son dakika haberi! Solomon Adaları'nda bahçesine çukur kazan kişi 101 adet bomba buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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