Sökeli esnafın ilginç uyarısı günün konusu oldu
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Sökeli esnafın ilginç uyarısı günün konusu oldu

31.12.2020 10:31 | Son Güncelleme: 31.12.2020 10:36
Sökeli esnafın ilginç uyarısı günün konusu oldu

Bir son dakika haberine göre Söke'de cenaze lavazımatı satışı yapan bir esnafın sosyal medya hesabından yaptığı ilginç paylaşım ilçede günün konusu oldu.

Söke'de cenaze lavazımatı satışı yapan bir esnafın sosyal medya hesabından yaptığı ilginç paylaşım ilçede günün konusu oldu. Esnaf Engin Yalmaç, yeni yıl için yapılan hummalı hazırlığa dikkat çekerek; pandemi kurallarına uyulmadığı takdirde yılbaşında zorunlu olarak alınacak hediyenin cenaze malzemesi olacağını dikkat çekerek herkesin pandemi kurallarına uymasını istedi.

Cenaze malzemelerini kırmızı kurdele ile bağlayıp hediye haline getirerek fotoğrafladıktan sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yalmaç, "Herkes yeni yılı istediği gibi karşılamak isteyebilir ancak içinde bulunulan salgın ve pandemi dönemi unutulmamalı. Tutturmuş herkes bir yılbaşı hazırlığı. Pandemi kurallarına uymadığınız taktirde sevdiklerinize alacağınız en anlamlı hediye cenaze malzemesi olur" ifadelerini kullandı.

Kırmızı kurdele ile süslenmiş ve yılbaşı hediyesi haline getirilmiş vaziyetteki cenaze malzemeleri fotoğrafı sosyal medyada da günün konusu oldu. - AYDIN

Sökeli esnafın ilginç uyarısı günün konusu oldu
Sökeli esnafın ilginç uyarısı günün konusu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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