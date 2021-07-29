Son dakika haberi: Söke'deki yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor
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Son dakika haberi: Söke'deki yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor

Son dakika haberi: Söke'deki yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Aydın'ın Söke ilçesinde zirai alanda başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde zirai alanda başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Sayrakçı Mahallesi'ndeki zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İçerisinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda kuru otların tutuşması ile başlayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı öğrenildi. - AYDIN

Son dakika haberi: Söke'deki yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor
Son dakika haberi: Söke'deki yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor
Son dakika haberi: Söke'deki yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor
Son dakika haberi: Söke'deki yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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