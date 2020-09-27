Son dakika haberi... Söke'de ziraat alanındaki yangın, ormana sıçradı (5)

Son dakika haberlerine göre 15 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIAydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyüp, Dilek Yarımadası Milli Parkı sınırına kadar ulaşan yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 15 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alınırken, bölgede...