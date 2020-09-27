Son dakika haberi... Söke'de ziraat alanındaki yangın, ormana sıçradı (5)
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Son dakika haberi... Söke'de ziraat alanındaki yangın, ormana sıçradı (5)

27.09.2020 08:08 | Son Güncelleme: 27.09.2020 08:12
Son dakika haberi... Söke'de ziraat alanındaki yangın, ormana sıçradı (5)

Son dakika haberlerine göre 15 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIAydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyüp, Dilek Yarımadası Milli Parkı sınırına kadar ulaşan yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 15 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alınırken, bölgede...

15 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Aydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyüp, Dilek Yarımadası Milli Parkı sınırına kadar ulaşan yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 15 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması sürdürülüyor. Yangına 5 helikopter, 2 uçak, 100 arazöz ve 500 işçi ile müdahale edildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

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