Son dakika haberi: Söke'de Kent Konseyi'nden "Çocuklar Üşümesin" kampanyası

Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerinin ördüğü giysiler, ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılmak üzere kaymakamlığa teslim edildi.

Kaymakam Ümit Hüseyin Güney'i ziyaret eden kadın meclisi üyeleri, "Sıcacık Kışlar, Sıcacık Kalpler, Çocuklar Üşümesin" projesini tanıttı.

Bu yıl 5'si düzenlenen ve geleneksel hale gelen kampanya kapsamında örülmüş giysilerin kaymakamlık aracığıyla çocuk yetiştirme yurtları, sevgi evleri ve ihtiyaç sahibi çocuklara gönderileceği belirtildi.

Projeden büyük memnuniyet duyduğunu kaydeden Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, kampanyaya destek veren kadınlara teşekkür etti.

AA / Musa Ölmez - Son Dakika Haberleri

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