Son dakika haberi! Söke'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
Anadolu Ajansı / Musa Ölmez - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberlerine göre Söke ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu.
Söke ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Savuca Mahallesi'nde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın binayı sardı.
İhbar üzerine belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle evde zarar meydana geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez